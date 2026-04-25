Ova zemlja će prvi put u povijesti održati Europsko prvenstvo u atletici na otvorenom

Podijeli :

TOMASZ MARKOWSKI NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Europska atletika objavila je da će domaćin Europskog prvenstva 2028. biti Poljska, odnosno Nacionalni stadion Slaski u Chorzówu.

To će biti prvi put u povijesti da će Poljska ugostiti najbolje atletičare starog kontinenta na otvorenom.

Poljska je već bila domaćin prvenstva na otvorenom u mlađim kategorijama, a prije pet godina organizirala je dvoransko Europsko prvenstvo u Torunu. Sada će Chorzów biti prvi poljski grad koji će u svojoj 92-godišnjoj povijesti biti domaćin Europskog prvenstva na otvorenom.

Europsko prvenstvo održat će se između 3. i 8. lipnja 2028., dobrih mjesec dana prije Olimpijskih igara u Los Angelesu (14. – 30. srpnja). Posljednje Europsko prvenstvo bilo je zakazano za lipanj 2024. u Rimu, a ovogodišnje će se održati u Birminghamu između 10. i 16. kolovoza.