Olimpijskoj viceprvakinji prijeti duga suspenzija zbog kršenja antidopinških pravila

Jedna od francuskih junakinja Ljetnih olimpijskih igara 2024. u Parizu, Cyrena Samba-Mayela, našla se u problemima.

Olimpijska viceprvakinja u utrci na 100 metara s preponama suočava se s dvogodišnjom zabranom zbog kršenja antidopinških pravila.

Samba-Mayela je prije dvije godine u Parizu za dlaku promašila osvajanje olimpijskog zlata, a osvojila je prvu i jedinu atletsku medalju za domaćine Igara na Olimpijskim igrama prije dvije godine.. Tada je pobijedila Amerikanka Masai Russell, pobijedivši Francuskinju za stotinku sekunde s vremenom 12,33 sekunde.

Dvadesetpetogodišnja atletičarka, europska prvakinja u Rimu 2024., tri puta u razdoblju od dvanaest mjeseci nije prijavila gdje se nalazi, piše L’Equipe. Tri takva prekršaja u jednoj godini, bilo u vezi s obvezom prijave mjesta boravka ili zbog neodazivanja na testiranje, predstavljaju kršenje antidopinških pravila.

Novine su izvijestile da trkačica s preponama još nije suspendiraan iz natjecateljskih sportova, a jedinica za integritet atletike (AIU) zatražila je od sportašice da objasni prekršaje.

Moguća dugoročna zabrana mogla bi ugroziti Samba-Mayelino sudjelovanje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu, koje počinju 14. srpnja 2028.

Francuska zvijezda propustila je nedavno završeno Europsko prvenstvo u Birminghamu zbog problema s mišićem lista.