Olimpijski pobjednik diskvalificiran sa Svjetskog prvenstva

Flatemerschx via Guliver

Olimpijski pobjednik na 1.500 metara Amerikanac Cole Hocker (24) diskvalificiran je sa Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju zbog "guranja" u završnici polufinalne utrke.

Hocker je završnici utrke gurnuo Nijemca Roberta Farkena kako bi osigurao mjesto u finalu. Hocker je bio stisnut s unutarnje strane i nije imao kamo otići pa je lagano gurnuo suparnika kako bi se probio na što bolju poziciju.

“Bilo je tijesno, tražio sam bilo kakav otvor koji sam mogao pronaći”, rekao je Hocker nakon utrke.

“Dao sam sve od sebe da prođem što čišće. Bio sam u toj poziciji nekoliko puta prije i samo sam pokušao ostati miran. Vjerujem svojim instinktima i samo pokušavam proći što bolje mogu”, kazao je nakon utrke.

Međutim, Nijemci su se žalili i Međunarodna atletska federacije je prihvatila žalbu.

Utvrđeno je da je Hocker prekršio pravilo TR17.1.2 u pravilniku Svjetske atletike, koje je klasificirano kao “guranje”. Prema Svjetskoj atletici, “guranje je fizički kontakt u jednom ili više navrata s drugim sportašem ili sportašima koji rezultira nepravednom prednošću ili uzrokuje ozljedu ili štetu njima ili, posljedično, drugom sportašu ili sportašima.”

Američki atletski savez žalio se na diskvalifikaciju, ali je njihova žalba odbijena.

“Razočarani smo odlukom o diskvalificiranju olimpijskog prvaka Colea Hockera iz muškog finala na 1500 metara. Vjerovali smo da imamo osnova za žalbu, a nažalost, ta je žalba odbijena”, poručili su iz američkog tabora.

Hocker je na posljednjim Olimpijskim igrama u Parizu osvojio zlato, dok je na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u prošle godine u Glasgowu bio treći.

Za njega nastup u Tokiju nije završio jer ga očekuje utrka na 5.000 metara. Prvi krug kvalifikacija je u petak, a finale je u nedjelju, 21. rujna.