Olimpijske igre počinju za mjesec dana, evo kako teku pripreme

(AP Photo/Giovanni Auletta, File) via Guliver Image

Pripreme za Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini, koje počinju za mjesec dana, idu po planu zahvaljujući niskim temperaturama, izjavio je predsjednik Međunarodne skijaške i snowboard federacije (FIS) Johan Eliasch.

“Imamo niske temperature što značajno pomaže u kreiranju i održavanju snježne podloge. Kako sada stvari stoje ne bi trebalo biti problema da sve bude završeno na vrijeme”, rekao je Eliasch. Dodao je da će u Cortini d’Ampezzo, Livignu, Bormiju i Val di Fiemmeu biti dovoljno snijega za održavanje natjecanja.

Eliasch napominje da organizatori imaju tehničke kapacitete za izradu snježne podloge te da postoje rezervni planovi ako bi vremenske prilike utjecale na održavanje natjecanja.

“U božjim smo rukama, ali zato trebate imati kapacitet za stvaranje snijega. Sve što nam treba imamo na raspolaganju, pa s tog stajališta stvari izgledaju dobro. Također, u rasporedu natjecanja predviđeni su rezervni dani ukoliko bi se pogoršale vremenske prilike. Naviknuti smo na to, to se događa na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama. Ako bude takvih problema možemo pomaknuti utrke”, kazao je Eliasch.

On smatra da bi prilikom izbora domaćina budućih zimskih olimpijskih igara trebalo voditi računa o tome da se borilišta nalaze na velikim nadmorskim visinama.

“Održivost snježne podloge povezana je s nadmorskom visinom borilišta. No, to je samo dio računice, jer za održavanje infrastrukture potrebna su vam stalna natjecanja. To znači da bi te destinacije trebale biti stalno u kalendaru Svjetskog kupa. To bi nam olakšalo investicije u borilišta, te bi zadržali kompetentne ljude u organizacijskim odborima”, navodi Eliasch.

Glede utrka Svjetskog skijaškog kupa on smatra da bi dugoročno gledano bilo realno da imamo do pet destinacija iz kontinentalne Europe, dvije iz Skandinavije, dvije iz Sjeverne Amerike, te dvije do tri iz Azije.