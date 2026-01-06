Odbojkaši Mladosti porazom u Beogradu se oprostili od CEV Challenge Kupa

Podijeli :

Foto: HAOK Mladost

Nakon poraza u Zagrebu rezultatom 2-3, odbojkaši Mladosti nisu uspjeli u uzvratnoj utakmici 16-ine finala CEV Challenge Kupa anulirati prednost Crvene zvezde iz prvog susreta. Ovoga puta beogradski sastav je pobijedio s 3-0 (25-22, 25-18, 25-23).

Nakon što je u Zagrebu slavila s 3-2, Crvena zvezda je u uzvratu pred svojim navijačima za 75 minuta pobijedila Mladost s 3-0 izborivši plasman u osminu finala.

Poveli su Mladostaši u prvom setu, imali aktivan rezultat do 5-4, da bi potom uslijedio period igre u kojem su minimalno vodili domaćini. Ključni trenutak prvog seta bio je kod vodstva Mladosti od 14-13, nakon kojeg su domaćini serijom 4-0 preuzeli vodstvo i zadržali ga do kraja.

U drugom setu Mladost je imala prednost do 6-5, a onda ponovno serijom 4-0 Zvezda prelazi u ofenzivu. Mladost se nije uspjela ozbiljnije približiti, a kod 16-18 serijom 5-0 domaćin rješava i taj period igre.

U trećem setu zagrebački sastav je držao vodstvo sve do 18-16, a onda s tri poena u nizu Beograđani ponovo prelaze u vodstvo. Uzvratili su serijom 3-0 Zagrepčani u finišu seta za vodstvo od 22-21, ali s kombiniranih 4-1 Zvezda osvaja i taj set za pobjedu od konačnih 3-0.

“Bila je to zaslužena pobjeda Zvezde, moramo im čestitati. Bili su puno bolji od nas u svim segmentima igre i tu se nema što puno dodati. Mi se okrećemo sada MEVZA-i i domaćem Prvenstvu i Kupu, te pokušati osvojiti sve što se da osvojiti. Idemo dalje”, rekao je nakon susreta kapetan Mladosti Tsimafei Zhukuoski.

Domaćine su do pobjede predvodili Alija Bekrić s 18 poena, te Milan Krstić s 12. Najučinkovitiji kod Mladosti bio je Spyridon Chandrinos s 11 poena, dok je Teo Mičetić koji je u drugom setu zamijenio Marina Marelića dodao 10 poena.