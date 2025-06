Zlatna EL: Pobjeda hrvatskih odbojkašica u Zadru

Podijeli :

Hrvatski odbojkaški savez

U prvoj utakmici trećeg kruga ovosezonske Zlatne Europske lige odbojkašice Hrvatske su u Zadru svladale Azerbajdžan s 3-1 (19-25, 25-15, 25-17, 25-20).

Hrvatice su time došle do druge pobjede u ovom natjecanju, a uz to imaju tri poraza, dok su reprezentativke Azerbajdžana posljednje na ljestvici sa svih pet poraza. Dosad je Azerbajdžan osvojio samo dva seta u Zlatnoj EL.

Hrvatice nisu dobro otvorile meč i Azerbajdžan je zasluženo osvojio prvi set 25-19 u kojem je dominirao. U drugoj dionici se sve okrenulo i Hrvatska je lako i suvereno došla do 25-15 i 1-1 u setovima. Na startu trećeg seta ponovno se dogodio preokret u igri, a gošće su povele s 10-5. U tim trenucima se dogodio i ključni trenutak kompletnog ogleda. Hrvatska je od 5-10 došla do 10-10, potom i povela i lako dobila i taj treći set, a na valu dobre igre nastavila je i u četvrtoj dionici čime je zaključila ovaj dvoboj.

S 20 ostvarenih poena kod Hrvatske je najbolja bila Mika Grbavica. Božana Butigan je ostvarila 15, a Ana Ištuk 12 poena.

“Ova utakmica protiv Azerbajdžana bila je za nas izuzetno mentalno i emotivno teška. Prošle godine otvorili smo Zlatnu ligu porazom upravo od njih, a u ovu utakmicu ušli smo kao favoriti. Taj pritisak nas je koštao u prvom setu, u kojem smo, zbog vrlo loše igre, došli u nezgodnu situaciju. No, čestitke djevojkama, ponovno su pronašle snagu da se izvuku i preokrenu utakmicu na najbolji mogući način. Možda ne najljepšom i najkvalitetnijom igrom, ali i to je dio sporta. I to je dio koji moramo učiti, sazrijevati kao ekipa“, izjavio je hrvatski izbornik Igor Arbutina.

Na zadarskom turniru još nastupaju odbojkašice Rumunjske koje imaju omjer 3-1 nakon četiri utakmice. U subotu igraju Rumunjska i Azerbajdžan, a u nedjelju Hrvatska i Rumunjska.

Na ljestvici vodi Ukrajina s omjerom 4-0, dok po 3-1 imaju Rumunjska, Slovačka, Švedska i Mađarska. Četiri najbolje ekipe izborit će Final Four turnir, dok zadnja ekipa na ljestvici seli u Srebrnu ligu.