VIDEO / Talijani obranili naslov i stigli do petog naslova svjetskih prvaka!

Azzurri peti put u povijesti stigli do titule najboljih na planetu, a ujedno su i obranili titulu osvojenu prije dvije godine.

U finalu su opravdali ulogu favorita i pobijedili bugarsku reprezentaciju, najveće iznenađenje prvenstva koje se održalo na Filipinima. Talijani su pobijedili rezultatom 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10)

Bugari se nisu loše držali u prvom setu. Iako su pred kraj seta imali konstantan minus, približili su se na 20:21. Međutim, Talijani su potom vezali tri poena i stekli nedostižnu prednost, koju su okrunili pobjedom u ovom dijelu igre.

Drugi set je protekao u dominaciji Talijana. Od rezultata 11:11 vezali su četiri poena i do kraja su samo povećavali prednost za ogromnih 2:0 u setovima.

Bugari su zablistali u trećem setu. Na krilima sjajnog Nikolova, od rezultata 9:9, napravili su seriju 8:2 i stekli nedostižnu prednost. Riješili su ovaj dio igre u svoju korist 25:17 i unijeli neizvjesnost.

Međutim, nije bilo drame. Talijani su četvrti set započeli sjajno. Od 3:3 otišli su na 9:3 i od tog trenutka samo su povećavali svoju prednost za konačnu pobjedu.