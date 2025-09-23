VIDEO / Srbija izgubila u osmini finala SP-a, poznati svi parovi četvrtfinala

Odbojka 23. ruj 2025

U posljednjem susretu osmine finala Svjetskog prvenstva odbojkaša koje se održava na Filipinima, Iran je pobijedio Srbiju sa 3-2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9).

Iran će u četvrtfinalu igrati protiv Češke koja je porazila Tunis sa 3-0 (25-19, 25-18, 25-23).

U preostala tri četvrtfinala sastaju se PoljskaTurska, ItalijaBelgija, te SADBugarska.

