VIDEO / Poljska nakon velike drame sa SAD-om obranila naslov u Ligi nacija

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Poljska je obranila naslov u Ligi nacija. Nakon velike borbe u Ningbou, reprezentacija koju vodi Nikola Grbić opravdala je ulogu favorita i svladala Sjedinjene Američke Države s 3-2 u setovima (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10).

Poljsku su do novog trijumfa predvodili Kamil Semeniuk sa 17 i Wilfredo Leon s 15 poena, dok su Jake Hanes s 21 i Matthew Anderson s 19 poena bili najefikasniji kod SAD-a.

Za Poljsku je ovo treći naslov pobjednika ovog natjecanja pokrenutog 2018. godine, nakon 2023. i 2025. godine, dok su SAD po četvrti put nastupile u finalu, ali i četvrti put ostale druge, nakon 2019., 2022. i 2023.

Treće je mjesto osvojila Slovenija koja je nadigrala Japan s 3-1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22).

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