VIDEO / Bugari nadoknadili 0-2 protiv SAD-a, Česi izborili prvo povijesno polufinale na SP-u u odbojci

Češka nastavlja pisati povijest na Svjetskom prvenstvu na Filipinima.

Već ulaskom u četvrtfinale ostvarila svoj najveći uspjeh u povijesti, a pobjedom protiv Irana otišla je i korak dalje i sada će biti u prilici boriti se za medalju.

Čehoslovačka je dva puta bila svjetski prvak (1956, 1966), ali sama Češka nije igrala na Svjetskom prvenstvu od 2010. godine, kada je zauzela deseto mjesto, što je ujedno bio i njen najviši plasman kao samostalne države.

Češku vrstu su do pobjede vukli Patrik Indra sa 22 i Lukaš Vašina sa 21 poenom, dok su na iranskoj strani Ali Hajipour Moghadam Farouji i Poriya Hossein Khanzadeh Firouzjah postigli po 18 poena.

Što se tiče Bugarske, njima ovo nije povijesni uspjeh. Oni su ranije već osvajali medalje. Imaju četiri bronce, a jedini put kad su prošli u finale Svjetskog prvenstva bilo je 1970. godine kada su bili i domaćini. Tako je jedno sigurno. Nakon polufinale Češke i Bugarske ćemo vidjeti povijest ili nešto što nije viđeno 55 godina.

U drugom polufinalu sastaju se Poljska i Italija te je jasno da će jedna od te dvije reprezentacije biti favorit za naslov.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.