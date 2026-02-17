Sramotan skandal u Srbiji, trener vulgarno vrijeđao igračice: ‘Znači kakve ste…’

Podijeli :

Guliver image

Trener ženskog odbojkaškog kluba Partizan našao se u središtu pozornosti.

Nenad Živanović, trener ženskog odbojkaškog kluba Partizan, imao je neviđen ispad u utakmici.

Iznerviran igrom svojih odbojkašica u derbiju protiv Crvene zvezde, Živanović je vulgarno izvrijeđao svoje igračice što je šokiralo srpsku javnost.

“Znači, kakve ste pi***ce, brate, nevjerojatno. Boli vas k**** da igrate, da pustite ruku”, govorio je Živanović u utakmici koju je Crvena zvezda na kraju dobila 3:2.

Nakon osude javnosti reagiralo je i srpsko Ministarstvo sporta.

“Ministarstvo sporta najoštrije osuđuje ponašanje trenera odbojkaškog kluba Partizan koji se na potpuno neprimjeren način obraćao igračicama kluba tijekom utakmice. Poštujući autonomiju u odlučivanju sportskih organizacija, vjerujemo da će Odbojkaški klub Partizan, ali i Odbojkaški savez Srbije, iskoristiti svoja unutarnja akta i primjereno sankcionirati ovako neprimjereno ponašanje”, priopćilo je Mnistarstvo.

Uprava Partizana odmah je pokrenula disciplinski postupak protiv trenera, a klub se također oglasio priopćenjem.

“Odbojkaški klub Partizan ovim se putem javno ispričava igračicama oba kluba, sportskim djelatnicima, navijačima i cjelokupnoj sportskoj javnosti zbog postupaka koji su bacili sjenu na sportski događaj od iznimne važnosti. Svjesni smo da su snažne emocije sastavni dio sporta, osobito u derbi susretima, ali smatramo i jasno ističemo da takvo ponašanje nije i neće biti prihvatljivo u OK Partizan, bez obzira na okolnosti.”