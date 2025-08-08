Slovenske odbojkašice odbile rukovanje s Izraelkama, evo što kaže Savez

Podijeli :

xFotostykxPhotoxAgencyx via Guliver

Slovenska ženska odbojkaška reprezentacija slavila protiv Izraela i uspješno završila kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026., no nakon utakmice se više priča o potezu slovenskih igračica.

Slovenke su se, naime, nakon susreta odbile rukovati sa svojim izraelskim suparnicama, što je izazvalo burne reakcije u javnosti i potaknulo raspravu o tome radi li se o izrazu solidarnosti ili nesportskoj gesti, piše 24ur.com.

“Radilo se o nekom impulsu, o nekoj odluci, o postupanju djevojaka, za koje su se očito interno dogovorile”, komentirao je potez predsjednik Odbojkaškog saveza Slovenije Metod Ropret, dok se Savez generalno ograđuje od poteza.

“Naravno da žalimo zbog onoga što se dogodilo. Politiku i sport ne treba miješati i sport se mora ograditi od takvih postupaka”, izjavio je predsjednik Ropret.

Odluka Slovenki nije prošla nezapaženo od strane javnosti. Dok ih je dio javnosti podržao, drugi potez opisuju kao sramotan i nesportski.