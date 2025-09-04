Pratite na SK: Turska posljednji polufinalist Svjetskog prvenstva

Podijeli :

via Guliver

Turska ženska odbojkaška reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u Tajlandu 3-1 (25-14, 22-25, 25-14, 25-23) četvrtfinalnim uspjehom protiv SAD-a.

Za prvi plasman Turske u polufinale svjetskih prvenstava u povijesti najzaslužnije su bile Ebrar Karakurt sa 23 i Melissa Vargas sa 20 poena, dok je Sarah Fanklin sa 12 poena bila najefikasnija kod olimpijskih doprvakinja koje prolaze kroz smjenu generacija.

Turska je opravdala status favorita kojega je imala i prije početka dvoboja, bila dominantna u prvom i trećem setu, a samo ju je pad koncentracije i “crna rupa” sredinom drugog seta odvojila od pobjede u tri seta.

Turska će u subotnjem polufinalu igrati protiv Japana koji je još u srijedu nakon pet setova svladao Nizozemsku.

Ranije u četvrtak polufinale je izborio i Brazil 3-0 (27-25, 33-31, 25-19) pobjedom protiv Francuske. Brazil je do pobjede predvodila Julia Bergmann sa 17 poena, a pratile su je Gabriela Guimaraes sa 13 i Montibeller Rosamaria sa 12. U francuskim redovima najbolje su bile Helene Cazaute s 20 i Iman Ndiaye s 15 poena.

Brazil će u polufinalu igrati protiv prvog favorita natjecanja, olimpijskog pobjednika Italije koja je u srijedu u četvrtfinalu pobijedila Poljsku sa 3-0.

