Pratite na SK: Poznati su prvi četvrtfinalisti SP-a u odbojci!

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Muške odbojkaške reprezentacije Poljske i Turske čine prvi četvrtfinalni par na Svjetskom prvenstvu koje se održava na Filipinima.

Turci su u prvom dvoboju osmine finala svladali izabranu vrstu Nizozemske s 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19) i tako se po prvi put u povijesti plasirali u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

U drugom dvoboju prvog dana nokaut faze Poljska je opravdala ulogu favorita i pobijedila Kanadu s 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14). Poljaci su na posljednja tri izdanja svjetskih prvenstava bili u finalu, a dvaput su osvojili i zlatnu medalju (2014. i 2018.). Uz to su aktualni europski prvaci (2023.) i olimpijski doprvaci (2024.) te ovogodišnji pobjednici Lige nacija.