Pratite na SK: Italija i Poljska su prvi polufinalisti odbojkaškog SP-a

Podijeli :

xEibner-Pressefoto JennixMaulx via Guliver

U prvim četvrtfinalnim utakmicama Svjetskog prvenstva odbojkaša na Filipinima branitelj naslova Italija je slavila protiv Belgije s 3-0 (13, 18, 18), dok je aktualni europski prvak Poljska svladala Tursku također s 3-0 (15, 22, 19).

Talijanski odbojkaši nisu dopustili još jedno iznenađenje u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva na Filipinima jer je aktualni svjetski prvak poražen od Belgije u grupnoj fazi prvenstva. Roberto Russo imao je 12 poena, a Alesandro Michieletto je postigao poen manje,dok je za Belgijance korektor Ferre Reggers imao 13 poena.Talijani, koji su eliminirali Argentinu u osmini finala, a prethodno su bez izgubljenog seta pobijedili Alžir i Ukrajinu, do sada su četiri puta bili svjetski prvaci. Osim 2022., tri su puta osvojili naslov između 1990. i 1998.

Poljaci, ovogodišnji pobjednici Lige nacija i prvi na ljestvici Međunarodne odbojkaške federacije, dosad su tri puta osvojili naslov, nakon 1974. bili su najbolji i 2014. i 2018., a na prethodnom prvenstvu izgubili su u finalu od Talijana. Na Filipinima, gdje su još uvijek neporaženi, u četvrtfinalu su imali malo posla s Turcima, baš kao i u osmini finala protiv Kanade. Wilfredo Leon je za Poljsku postigao 13 poena, a bloker Jakub Kochanowski 12. Adis Lagumdžija bio je najučinkovitiji za Tursku s 11.

Ostali polufinalisti bit će poznati u četvrtak, a to će biti pobjednici mečeva između SAD-a i Bugarske te Irana i Češke.

Svjetsko odbojkaško prvenstvo pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.