Pratite na SK: Dvostruki olimpijski pobjednici ispali u skupini na Svjetskom prvenstvu

(AP Photo/Aaron Favila)

Aktualni dvostruki olimpijski pobjednici, odbojkaši Francuske, porazom u pet setova od Argentine, završili su nastup na Svjetskom prvenstvu na Filipinima već u grupnoj fazi, ostavši bez plasmana u osminu finala, u kojoj će iz skupine C igrati argentinska i finska reprezentacija.

U skupini H su nakon pobjeda Srbije u tri seta nad Brazilom i Češke nad Kinom, o plasmanu u nokaut fazu odlučivali osvojeni i izgubljeni setovi. U krugu tri reprezentacije s dvije pobjede i jednim porazom, takav je rasplet donio osminu finala Srbiji i Češkoj, a bez plasmana je ostao Brazil.

Branitelji naslova, odbojkaši Italije, u zadnjem kolu su u tri seta svladali Ukrajinu te se plasirali u osminu finala.

Svi mečevi osmine finala bit će odigrani u Pasay Cityju, a prvi su na rasporedu u subotu, 20. rujna, kad će se sastati Turska – Nizozemska i Poljska – Kanada. U nedjelju su na rasporedu dvoboji Argentina – Italija i Belgija – Finska. U ponedjeljak će se sastati Bugarska – Portugal i SAD – Slovenija, a u utorak Tunis – Češka i Srbija – Iran.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.