Pratite na SK: Brazilke u dramatičnom susretu osvojile broncu na Svjetskom prvenstvu

(AP Photo/Sakchai Lalit) via Guliver

Brazilska ženska odbojkaška reprezentacija osvojila je treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u odbojci koje se održava u Tajlandu. U utakmici za brončanu medalju bili su bolji od japanske reprezentacije s 3-2 u setovima (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16). Tako su uspjele osvojiti drugu uzastopnu medalju na svjetskim prvenstvima.

U prva dva seta su Brazilke bile dominantne. Prvu dionicu su osvojili uz samo 12 izgubljenih poena da bi u drugoj Japanke uspjele doći do 17. Naznaku buđenja Japanke su pokazale u trećem setu koji su osvojile s 25:19.

Međutim, ubrzo su to buđenje uspavale Brazilke. Osvojile su prvih pet poena četvrtog seta te su tako napravile osjetnu razliku. Međutim, dopustile su povratak Japankama, a potom i potpuni preokret. Sredinom seta Japan je poveo s 15:13. Tu prednost su Japanke sačuvale te su s 29:27 odvele susret u peti i odlučujući set koji se igra do 15 poena.

U petom setu su obje reprezentacije imale meč-lopte, a na kraju su do pobjede došle Brazilke s 18:16. Tako su s 3:2 u setovima (25:12, 25:17, 19:25, 27:29) osvojile svoju šestu medalju na svjetskim prvenstvima.

Posljednja je stigla 2022. godine kada ih je u finalu Srbija. Brazilke su uz tu 2022. godinu srebro osvojile na još tri svjetska prvenstva (1994., 2006., 2010.). Ovo im je druga bronca na najvećoj svjetskoj smotri. Posljednju su osvojili 2014. u Italiji. Iako su svjetska velesila s dva zlata s Olimpijskih igara (Peking, London), Brazilke još nisu osvojile zlato na svjetskim prvenstvima.

U finalu Svjetskog prvenstva igraju Turska i Italija. Susret je na rasporedu od 14 sati i 30 minuta, a moći ćete ga pratiti na Sport Klubu 2!

