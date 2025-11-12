Odbojkašice Dinama ostale bez Lige prvakinja

Odbojkašice zagrebačkog Dinama ostale su bez Lige prvakinja nakon što su i u uzvratnom dvoboju kvalifikacija.
Odbojkašice Dinama su poražene u Plovdivu od Marice s 0:3 (13:25, 10:26, 20:25).
Bugarke su i u prvom dvoboju u Zagrebu slavile s 3:0.
Odbojkašice zagrebačkog Dinama ostale su bez Lige prvakinja nakon što su i u uzvratnom dvoboju kvalifikacija.
Odbojkašice Dinama su poražene u Plovdivu od Marice s 0:3 (13:25, 10:26, 20:25).
Bugarke su i u prvom dvoboju u Zagrebu slavile s 3:0.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!