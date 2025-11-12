Odbojkašice Dinama ostale bez Lige prvakinja

Odbojka 12. stu 202519:36 0 komentara
ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK/NEWSPIX.PL

Odbojkašice zagrebačkog Dinama ostale su bez Lige prvakinja nakon što su i u uzvratnom dvoboju kvalifikacija.

Odbojkašice Dinama su poražene u Plovdivu od Marice s 0:3 (13:25, 10:26, 20:25).

Bugarke su i u prvom dvoboju u Zagrebu slavile s 3:0.

