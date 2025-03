Odbojkaši Mladosti izborili veliko finale: ‘U tom raspoloženju ne bi bilo nemoguće dočepat se i trofeja’

Odbojkaši Mladosti, aktualni hrvatski prvaci, igrat će u finalu Srednjeeuropske MEVZA lige nakon što su u polufinalu s 3-0 u setovima bili bolji od austrijske momčadi SK Zadruga.

Zagreb je domaćin Final Four turnira, a Mladost je svoj polufinalni posao obavila za samo 71 minutu unutar kojih je suparnika svladala po setovima 25-17, 25-14 i 25-15. U finalu će Mladost u četvrtak, od 17.30 sati, u Domu odbojke igrati protiv ljubljanskog sastava ACH Volley koji je s 3-0 (25-22, 25-23, 27-25) svladao Maribor.

Hrvatski prvak je od početka do kraja dominirao protiv Austrijanaca, a i statistika je pokazala svu dominaciju Mladosti u ovom susretu: blok 15-5, as servisi 4-2, poeni u napadu 41-27. Jovović je s 11 poena bio najučinkovitiji kod Mladosti, po sedam su imali Chandrinos i Ecker, a Močić i Jakopec po šest.

“Napravili smo točno ono što smo trebali. Znali smo da igramo protiv odlične momčadi koja sjajno servira, ali smo tijekom susreta to svladali odličnim prijemom. Igra „side-out“ nam je baš išla od ruke, počeli smo i mi dobro servirati, a onda je proradio i blok, koji je bio fantastičan. To nas je dovelo do zaslužene pobjede. U finalu protiv Ljubljančana, koji su apsolutni favoriti, možemo ići potpuno opušteni, a u tom raspoloženju ne bi bilo nemoguće dočepat se i trofeja“, rekao je trener Mladosti Radovan Gačić.

MEVZA liga odbojkaši, polufinale:

Mladost – SK Zadruga AICH/DOB 3-0 (25-17, 25-14, 25-15)

ACH Volley – Maribor 3-0 (25-22, 25-23, 27-25)