Nezapamćena tragedija: Poginulo 20 odbojkašica uslijed napada na Iran

Podijeli :

Guliver image

U napadu SAD-a i Izraela na Iran stradale su nevine djevojčice, među kojima čak 20 odbojkašica.

Najprije je iranski TV kanal Al Mayadeen objavio da je stradalo 20 odbojkašica, a kasnije su to potvrdili i drugi izvori. Navodno ima više od 100 ozlijeđenih.

Dugo se spekuliralo je li to istina, no potom se oglasila Međunarodna odbojkaška federacija i izrazila sućut.

POVEZANO Golemac se javio iz Dubaija: ‘Čule su se detonacije, ali ima dosta preuveličavanja’

“Dvadeset odbojkašica poginulo je uslijed izraelske agresije usmjerene na sportsku dvoranu u gradu Lamerdu, u pokrajini Fars“, navela je spomenuta televizija.

Pozvala se na podatke lokalnih vlasti, dok je ranije tijekom dana Izrael izveo napad na sportsku dvoranu u Lamerdi na jugu Irana, pri čemu je prvotno poginulo više od 15 ljudi, a među stradalima su bila i djeca koja su se u tom trenutku nalazila u dvorani.

Oglasila se i Međunarodna odbojkaška federacija.

“FIVB je šokiran i iznimno zabrinut zbog izvješća da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život uslijed pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i u širem području. Izražavamo najdublju sućut obiteljima stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija“, navodi se u priopćenju te dodaje:

“Osim toga, mnoge desetine tisuća članova naše velike odbojkaške obitelji u regiji raseljene su i suočavaju se s vrlo neizvjesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na osiguravanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog stožera i volontera koji se nalaze ili borave u regiji, a koji su sada zahvaćeni sukobom. FIVB je formirao posebnu radnu skupinu kako bi u stvarnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, surađujući s vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim tijelima“, navodi se te zaključuje:

“FIVB snažno vjeruje u važnost suradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu s tim vrijednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rješenja.“