Jedna od najvećih senzacija SP-a ostvarila povijesni uspjeh

Odbojkaši Češke izborili su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva koje se održava na Filipinima nakon što su u susretu osmine finala porazili Tunis sa 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).

Najveći je to uspjeh češke reprezentacije nakon raspada Čehoslovačke koja je dva puta bila svjetski prvak (1956, 1966). Do sada su Česi najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima ostvarili 2010. u Italiji zauzevši deseto mjesto.

Češka je jedna od najvećih senzacija turnira. Nakon pobjeda nad Srbijom (3:0) i Kinom (3:0) u grupnoj fazi, Česi su pobjednički niz nastavili i u osmini finala slavljem protiv Tunisa koji je bio pobjednik skupine A.

Odabranici izbornika Jirija Novaka, od samog početka su zadali tempo. Poveli su 4:1, pa 10:6, te 20:14 nakon čega su mirno priveli set kraju. Drugi set bio je sličan. Česi su od početka kontrolirali igru, poveli su 13:9, 19:14, 21:16 i potom osvojili set.

Treći set je bio potpuno drugačija priča. Tunis je poveo 4:0, pa 10:4, imali su i prednost 16:10. No, Česi su sjajnom serijom okrenuli rezultat i došli do prednosti 20-19. Zatim su poveli su 23:21, a na kraju su zatvorili set i meč sa 25:23.

Čehe su do velikog slavlja predvodili Patrik Indra sa 14, te Jan Galabov i Lukaš Vašina sa po 13 poena. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Oussama Ben Romdhane i Ali Bongui sa po 10 osvojenih poena.

Česi će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Srbija – Irana. U preostala tri četvrtfinala sastaju se Poljska – Turska, Italija – Belgija, te SAD – Bugarska.

