Hrvatski odbojkaši više nemaju šanse za odlazak na EP

Hrvatski odbojkaški savez

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija izgubila je sve izglede za plasman na Europsko prvenstvo 2026. izgubivši na gostovanju u Strumici od reprezentacije Izraela s 3-2 (25-22, 18-25, 25-21, 24-26, 15-10).

Hrvatski odbojkaši su tako doživjeli treći poraz u kvalifikacijskoj skupini D i s jednim bodom se nalaze na zadnjem mjestu. Prvoplasirana Estonija ima šest bodova iz dva nastupa, a Izrael je drugi s pet bodova iz tri utakmice.

Izabranici Ratka Perisa će u srijedu, 13. kolovoza, ugostiti Estoniju u Osijeku (19 sati) u svom posljednjem nastupu u ovim kvalifikacijama.

Prvoplasirana reprezentacija iz svake od sedam kvalifikacijskih skupina će izboriti nastup na Europskom prvenstvu, a to će učiniti i pet od sedam drugoplasiranih momčadi.

EuroVolley 2026. će zajednički organizirati Bugarska, Finska, Italija i Rumunjska.

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija je nastupila na posljednja dva europska prvenstva (2021. i 2023.).