Hrvatski odbojkaši poraženi od Španjolske, presudio je treći set

Hrvatski odbojkaški savez

U prvoj utakmici drugog kruga ovosezonske Zlatne Europske lige hrvatski odbojkaški reprezentativci upisali su poraz, u Zadru je bolja bila Španjolska s 3-1 (25-23, 23-25, 25-22, 25-19).

Od početka do kraja bila je to izjednačena utakmica, no dobiveni treći set ipak je okrenuo susret na stranu Španjolaca koji su potom posao priveli kraju u četvrtoj dionici. Španjolci u natjecanju sada ukupno imaju dvije pobjede i jedan poraz, a Hrvatska sva tri poraza. Tri puta su Hrvati gubili s identičnih 1-3.

U Zadru još nastupa reprezentacija Rumunjske koja dosad ima omjer 2-0. U subotu igraju Rumunji i Španjolci, a u nedjelju Hrvatska i Rumunjska.

U prva dva seta odlučivale su sitnice, s tim da su Španjolci osvojili prvu dionicu s 25-23, a na isti način je uzvratila Hrvatska u drugoj. U istom ritmu prolazio je i treći set, a Hrvatska je u samoj završnici tog dijela igre ipak posustala. Utjecao je na hrvatske igrače izgubljeni treći set na izvedbu u četvrtome gdje su Španjolci ipak dominirali i na kraju zasluženo slavili s 3-1.

Kod Hrvatske je s 22 poena najraspoloženiji bio Petar Đirlić. Tino Hanžić je ostvario 14, a Ivan Đirlić 12 poena. U redovima Španjolske prednjačio je Alvaro Gimeno Rubio s 20 osvojenih poena.

Četiri najbolje ekipe izborit će Final Four turnir, dok zadnja ekipa na ljestvici seli u Srebrnu ligu. Trenutačno su na dnu ljestvice Hrvatska i Portugal bez bodova, s tim da su Hrvati odigrali tri, a Portugalci dva dvoboja. Crna Gora je na omjeru 0-3 kao i Hrvatska, ali ima jedan bod zbog dva osvojena seta u jednom od poraza.