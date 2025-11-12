NFL-ovac dobio otkaz jer je pretežak! ‘Presudilo mu’ nevjerojatnih 228 kilograma

Podijeli :

Tampa Bay Buccaneersi ove sezone muče se s brojnim ozljedama, pa igrači s klupe često moraju uskočiti kada starteri nisu dostupni. No, kada ni zamjene nisu spremne, klub je prisiljen osloboditi mjesta na rosteru, što često znači i otpuštanja s practice squada.

Upravo to se dogodilo 22-godišnjem linijašu Desmondu Watsonu, koji je od početka 2025. više puta bio na popisu i izvan njega.

Prema izvještaju Gregga Aumana s FOX Sportsa, Watson je u utorak ponovno otpušten s practice squada, a posljednje informacije govore da trenutno teži čak 228 kilograma. Watsonov boravak u Tampi bio je sve samo ne stabilan.

Potpisao je kao nedraftirani slobodni igrač nakon NFL Combinea, dolazeći s Florida Gatorsa, te je tada postao najteži igrač u povijesti NFL-a – s 203 kilograma. Međutim, još od fakultetskih dana imao je problema s održavanjem težine, pa je tijekom priprema bio stavljen na popis izvanterenskih ozljeda (Non-Football Injury List) dok ne postigne zadani cilj.

Kako nije ispunio traženu težinu, klub ga je otpustio prije početka predsezonskih treninga. U momčad se vratio 23. rujna, kao privremeno pojačanje na obrambenoj liniji nakon što je Calijah Kancey zbog ozljede prsnog mišića završio sezonu. Ipak, Watson nije odigrao nijednu utakmicu, jer je njegovo mjesto u rotaciji zauzeo Elijah Simmons, također potpisan s practice squada.

Watson je kasnije izjavio da je smršavio, no nije želio otkriti koliko – samo da je zadovoljan napretkom. Unatoč tome, Buccaneersi su ga ponovno otpustili, pa je po drugi put ostao bez mjesta u momčadi.

Postoji mogućnost da se Watson vrati u Tampu Bay ako se kasnije otvori prostor na practice squadu, ali zasad neće trenirati s momčadi, dok se Buccaneersi pripremaju za 11. kolo i ogled protiv Buffalo Billsa u nedjelju.