Nezaustavljivi Josh Allen vodio Billse do pobjede u wildcard rundi

Podijeli :

(AP Photo/Chris O'Meara) via Guliver Image

Prva nedjeljna wildcard utakmica NFL playoffa odigrana je na sunčanoj Floridi. U tom susretu sudjelovali su Jacksonville Jaguarsi, pobjednici divizije AFC jug i Buffalo Bills, druga najbolja franšiza prema omjeru (12-5) koja nije osvojila diviziju u AFC konferenciji. Kladionice su najavljivali izjednačen susret, a upravo to smo i dobili. Na kraju je odlučivala jedna lopta, a čak i jedan igrač koji se zove Josh Allen. Po mnogima najbolji quarterback lige odlučio je utakmicu u posljednjim minutama te je svoje Billse doveo do pobjede od 27:24.

U prvoj četvrtini nismo vidjeli sjajan napadački učinak ekipa. Tek je Matt Prater, kicker Billsa zabio jedan field goal koji je njegovoj momčadi donio vodstvo od 3:0. Ipak, početkom druge četvrtine Jaguarsi su stavili prve značajnije poene na semafor. Trevor Lawrence pronašao je Briana Thomasa Juniora za vodstvo 6:3 koje je ubrzo postalo 7:3 jer je Cam Little pogodio pretvaranje za jedan poen.

Od tog trenutka se malo pojačao ritam pa smo za pet minuta vidjeli nove poene. Tada je Josh Allen, quarterback Billsa sam ušao u end zonu za novo vodstvo Billsa. Buffalo je na poluvrijeme otišao s 10:7, a početkom drugog dijela, odnosno treće četvrtine privremeno su pobjegli na 13:7 nakon novog pogođenog field goala Pratera.

Little je za tri minute smanjio na 13:10 da bi početkom posljednje četvrtine Parker Washington uhvatio novo dobro dodavanje Lawrencea za potpuni preokret i vodstvo Jacksonvillea od 17:13.

Obrana Jaguarsa ipak nije uspjela duže vrijeme čuvati tu prednost. Već četiri minute kasnije je Allen pronašao Daltona Kincaida koji je uhvatio loptu za novo vodstvo. Prater je potom bio precizan za 20:17 što je značilo da bi Jaguarsima eventualni field goal donio samo izjednačenje, ali svakako je do kraja susreta bilo nešto više od osam minuta što je u američkom nogometu i više nego dovoljno za nekoliko posjeda.

Uspjeli su Jaguarsi ponovno povesti preko Travisa Etiennea Juniora, ali u posljednje četiri minute se za Billse pojavio nezaustavljivi Allen. On je nešto više od minute prije kraja svojim sjajnim dodavanjima doveo svoju ekipu u opasnu zonu, a onda je sam odnio loptu do end zone za vodstvo 27:24. Jaguarsi su potom imali oko minute za poravnanje, ali Lawrence je bacio interception i Bills su s 27:24 izborili divizijsku rundu playoffa.

Jaguarsi će na prekid svojeg lošeg niza u playoffu trebati pričekati. Jaguarsi su, naime, svoju posljednju pobjedu ostvarili 2017. godine.