Nezaustavljiva Shiffrin slavila pred domaćom publikom u slalomu

(AP Photo/John Locher) via Guliver Image

Amerikanka Mikaela Shiffrin pobjednica je slaloma Svjetskog kupa u Copper Mountainu u Coloradu, dok su hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović ostale su bez plasmana u drugu vožnju.

Zrinka je imala startni broj 3 i krenula je jako dobro niz stazu, da bi u zadnjem sektoru “zajahala” jedna vrata i ispala. Ljutić je aktualna osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, a u Leviju i Gurglu skupila je 40 bodova. Popović je u Gurglu došla do prvih 9 bodova ove sezone, što joj je bila velika motivacija nakon ozljede i operacije koljena. U Coloradu se nije snašla na američkom snijegu te je zaostala 3.95 sekundi za vodećom Shiffrin, što je bilo nedovoljno za prvih 30.

Shiffrin je ostvarila 104. pobjedu u karijeri i 67. u slalomu, te povezala već četiri slalomska uspjela nakon Sun Valleya, Levija i Gurgla. U Coloradu je slavila s ogromnih 1.57 sekundi ispred Nijemice Lene Durr, dok je treća Albanka Lara Colturi zaostala 1.85 sekundi.

Nepoznata Francuskinja Christina McFarlane uspjela je prekinuti fenomenalan niz Shiffrin od najboljih vremena u pet vožnji slalomskih vožnji ove sezone. Francuskinja je imala 18 stotinki bolje vrijeme od Shiffrin.

U ukupnom poretku Shiffrin vodi s 368 bodova ispred Colturi (278), a u slalomu Amerikanka ima 80 bodova više talijanske Albanke.

Ljutić je 16. u slalomu s 40 bodova, te 11. ukupno s 102 boda.