Na Hanžek stiže i ‘najopasnija’ trkačica preko visokih prepona

Alexandra Fechete via Guliver

Nakon Jaroslave Mahučih, Cordella Tincha, Joea Kovacsa i Toma Walsha, svoje sudjelovanje na 76. Boris Hanžeković memorijalu je nakon sjajnog nastupa na mitingu Dijamantne lige u Šangaju potvrdila i Devynne Charlton.

Devynne Charlton je u Šangaju postavila osobni rekord u utrci na 100 metara s preponama i s vremenom 12.38 sekundi zauzela drugo mjesto u utrci u kojoj su sudjelovale sve najbolje svjetske trkačice u ovoj disciplini. Preponašica s Bahama je time samo potvrdila da je trenutno u životnoj formi i trenutno „najopasnija“ trkačica preko visokih prepona.

Naime, Charlton je krajem ožujka na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu obranila naslov svjetske prvakinje na 60 metara prepone, izjednačivši sa 7.65 vlastiti svjetski rekord. Bio je to treći uzastopni naslov Devynne Charlton nakon zlatnih medalja u Glasgowu i Nanjingu.

Nema nikakve sumnje da će 26. lipnja ionako sjajan rekord zagrebačkog mitinga na 100 metara prepone, koji s 12.47 drži Jasmine Camacho-Quinn, biti ozbiljno ugrožen.