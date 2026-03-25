Munchen želi biti domaćin Svjetskog prvenstva u Atletici

Munchen će se natjecati za domaćinstvo Svjetskog prvenstva u atletici 2029. ili 2031. godine, odlučilo je vijeće najvećeg bavarskog grada.

Vijeće je velikom većinom glasova odlučilo podnijeti dokumentaciju za prijavu, koja uključuje i financijska jamstva za jedan od najvećih sportskih događaja na svijetu.

Natjecanja bi se trebala održati na Olimpijskom stadionu koji je izgrađen za Igre 1972., a koji je trenutno u procesu obnove. Na tom su stadionu održana europska prvenstva u atletici 2002. i 2022.

“Uzbudljivo Svjetsko prvenstvo u našem kultnom Olimpijskom parku bilo bi blagodat za sport, za zajednicu našeg grada, za međunarodni ugled Muenchena i, naravno, za naš krajnji cilj – vraćanje Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Munchen“, izjavila je Verena Dietl (SPD), gradska čelnica odgovorna za sport.

Gradski čelnici očekuje da bio za domaćinstvo atletskog SP-a biti utrošeno 107 milijuna eura, odnosno 110 milijuna eura za natjecanje koje bi bilo održano 2031. Trošak organizacije bio bi ravnomjerno financiran iz proračuna grada, pokrajine Bavarske i državnih sredstava.

Svjetska atletika će do rujna odlučiti o domaćinu, a svi zainteresirani gradovi se moraju prijaviti za oba prvenstva. Munchenu bi više odgovarala organizacija SP-a 2031., jer će 2029. ugostiti njemački gimnastički festival i utakmice Europskog prvenstva nogometašica.

Sljedeće atletsko Svjetsko prvenstvo će biti održano 2027. u Pekingu, a Njemačka je do sada dvaput bila domaćin natjecanja koje danas privlači oko 2000 predstavnika iz gotovo 200 zemalja svijeta: Stuttgart je 1993. bio domaćin 4. svjetskog prvenstva, a Berlin je 2009. ugostio 12. izdanje ovog natjecanja.

Munchen je u igri i da bude njemački kandidat za Olimpijske igre 2036., 2040. ili 2044. O tome će se odlučivati u rujnu, a protukandidati su Hamburg, Berlin i Rajnsko-rursko područje.