Miami otpustio quarterbacka i u vjetar bacio skoro 100 milijuna dolara

xBEAUTIFULxSPORTS/Colemanx via Guliver Image

Stigla je iznenađujuća vijest iz svijeta NFL-a. Miami Dolphinsi odlučili su se rastati sa svojim dosadašnjim quarterbackom Tuom Tagovailoaom.

Klub je u službenom priopćenju objavio kako kreće u novom smjeru te je obavijestio njegov tim da će od 1. lipnja postati slobodan igrač. Nakon što nisu uspjeli pronaći klub zainteresiran za razmjenu (trade), ova odluka označila je kraj jedne ere za momčad iz južne Floride.

Iako se već neko vrijeme spekuliralo o Tuinoj budućnosti u klubu, mnoge je iznenadilo što su se Dolphinsi odlučili na takav potez s obzirom na ogromne financijske obveze. Quarterback je, naime, 2024. godine potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 212 milijuna dolara, od čega je čak 167 milijuna bilo garantirano.

Zbog toga će Miami sada postaviti i novi ligaški rekord po takozvanom “dead capu”, ukupno 99,2 milijuna dolara koji će se raspodijeliti kroz dvije sezone. Sljedeće godine taj će iznos na salary capu iznositi 66,7 milijuna dolara, što je čak 11 milijuna više nego da je ostao u momčadi, dok će godinu kasnije iznositi 32,5 milijuna dolara.

Tua Tagovailoa je u NFL stigao 2020. godine kao peti izbor drafta. Njegov boravak u Miamiju od početka je bio prilično turbulentan. Tadašnji trener Brian Flores nije ga smatrao dugoročnim rješenjem na poziciji startnog quarterbacka, no situacija se promijenila dolaskom ofenzivnog stručnjaka Mikea McDaniela, koji je uspio izvući najbolju verziju mladog playmakera.

Unatoč tome, česte ozljede i nekoliko potresa mozga često su ga udaljavali s terena, a novo vodstvo kluba očito je procijenilo da je vrijeme za potpuno novu fazu u razvoju franšize.