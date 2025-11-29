Ljutić unatoč velikoj pogrešci ostvarila solidan rezultat u prvoj vožnji

Podijeli :

xLucianoxMariaxBisi IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_67052338 IPA_Agency_IPA67052338 via Guliver Image

Zrinka Ljutić odvezla je solidnu prvu vožnju veleslaloma u Copper Mountainu. Trenutno dijeli 14. poziciju s Minom Fuerst Holtmann, uz zaostatak od 1.52 sekunde za vodećom Alice Robinson.

Najbolja hrvatska skijašica napravila je veliku pogrešku na strmom dijelu staze, što ju je znatno usporilo i vjerojatno koštalo plasmana među prvih pet. U drugoj vožnji borit će se za ulazak u top 10, pa čak i bolji rezultat, budući da peta Thea Louise Stjernesund ima 44 stotinke manji zaostatak od nje.

Druga je Sara Hector s 29 stotinki zaostatka, a treća je Julia Scheib sa 60 stotinki zaostatka. Druga vožnja je na rasporedu u 21 sat i 30 minuta.