Legendarni Kanađanin u 39. godini ispisao povijest NHL-a

digital photo by Larry MacDougal

Legendarni Kanađanin Sidney Crosby redovito obara rekorde pa je tako i u ponedjeljak navečer ispisao povijest NHL-a. U pobjedi Pittsburgh Penguinsa ostvario je tri boda te je tako uspio nešto što je prije njega za rukom pošlo tek osmorici hokejaša.

Penguinsi su prošle sezone nastavili lošu formu te su ponovno propustili doigravanje. Činilo se kako bi Crosby mogao zatražiti trade u neku bolju momčad, no legendarni Kanađanin ostao je vjeran svojoj franšizi.

To mu se ove sezone isplatilo jer osim dobrih igra Pittsburgha i sam igra na odličnoj razini. Tako je protiv St. Louis Bluesa bio ključan u pobjedi. Od rezultata 2:2 sve je kod Pittsburgha režirao Crosby. U golu za 3:2 upisao je primarnu asistenciju, za 4:2 je upisao sekundarnu, a tome je dodao i gol za 5:3. Svojom drugom asistencijom došao je do 1.700. boda u karijeri te je postao tek deveti hokejaš koji je u svojoj karijeri došao do te brojke.

Penguinsi su na kraju slavili sa 6:3 te su sada drugi u svojoj Metropolitan diviziji, s jednim bodom iza New Jersey Devilsa.

U drugoj utakmici večeri Ottawa Senatorsi porazili su Boston Bruinse sa 7:2. Senatorsi su inače na ovogodišnjem Draftu izabrali Brunu Idžana. Mladi Zagrepčanin tako je postao prvi Hrvat koji je izabran na NHL Draftu.