Legendarni Aaron Rodgers igrat će 22. sezonu karijere

Podijeli :

(AP Photo/Terrance Williams, File) via Guliver Image

U rano nedjeljno jutro po hrvatskom vremenu iz NFL-a, najjače lige američkog nogometa, stigla je velika vijest za sve ljubitelje tog sporta.

Američki insajder Adam Schefter objavio je kako je Aaron Rodgers dogovorio jednogodišnje produljenje ugovora s Pittsburgh Steelersima. Legendarni quarterback tako će zaigrati u svojoj 22. sezoni karijere.

Pittsburgh će ga platiti između 22 i 23 milijuna dolara, a najviše što 42-godišnji Rodgers može zaraditi je 25 milijuna dolara.

Četverostruki MVP lige u Pittsburghu će se ujediniti sa svojim bivšim trenerom Mikeom McCarthyjem. S njim je osvojio Super Bowl 55. 2011. godine te mu je to jedini naslov u NFL-u. Taj uspjeh ostvario je s Green Bay Packersima u kojima je proveo 18 godina karijere (2005.-2022.). Nakon toga je bio u New York Jetsima dvije godine, a sada će svoju drugu sezonu odigrati i u Pittsburghu.