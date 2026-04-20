Krušelj novinar godine, Mrvecu nagrada ‘Milka Babović’

Dobitnik nagrade za životno djelo, sportski kroničar, publicist i istraživač sportske povijesti, Jurica Gizdić, jedinstvena je osoba u sustavu hrvatskog sporta po gotovo nevjerojatnom publicističkom učinku. Nažalost, napustio nas je prošle godine.

Dražen Krušelj iz Jutarnjeg lista je sportski novinar godine, a nagrada za životno djelo posthumno je pripala Jurici Gizdiću na svečanoj dodjeli nagrada i priznanja Hrvatskog zbora sportskih novinara (HZSN) u kinu Edison u Karlovcu.

Krušelj je u svojim tekstovima kategorički jasan, uvijek piše otvoreno i pošteno, cementirano dokazima i bez kalkuliranja, a kamoli dodvoravanja. Mikroskopskom razradom teme i teze, originalnošću izraza, svakako i efektnom duhovitošću kao dodatnim plusom zaslužio je nagradu za novinara godine.

Dobitnik nagrade za životno djelo, sportski kroničar, publicist i istraživač sportske povijesti, Jurica Gizdić, jedinstvena je osoba u sustavu hrvatskog sporta po gotovo nevjerojatnom publicističkom učinku. Do trenutka kada je iznenada preminuo 16. studenoga prošle godine u 61. godini života, objavio je 94 knjige sa sportskom tematikom, čuvajući na taj način činjenice o veličanstvenim dometima hrvatskog sporta. Nagradu je primio njegov brat Ćiro Gizdić.

Tradicionalna nagrada Milka Babović pripala je Damiru Mrvecu jer dugi niz godina na stranicama Večernjeg lista i u njegovu online izdanju objavljuje tekstove u kojima do riječi i medijskog prostora dolaze isključivo sportašice, nerijetko i iz onih malih, medijima manje atraktivnih sportova.

Posebna priznanja HZSN-a pripala su Sportskim novostima i portalu Sportnet.hr, priznanje za fotografiju otišlo je Marku Lukuniću iz Pixsella, a priznanje za intervju Stipi Antonijeviću s Nove TV, koji je dan uoči prve utakmice četvrtfinala Lige nacija između Hrvatske i Francuske razgovarao s Kylianom Mbappeom.

Tomislav Gabelić iz 24sata dobitnik je priznanja za publicistiku zbog monografije o Željku Jerkovu, a Mateo Pukšar iz MAX sporta laureat je priznanja za reportažu iz iranskog Tabriza i tamošnje hrvatske nogometne kolonije.

Priznanje za internetsko novinarstvo pripalo je Mati Galiću i Hrvoju Tironiju iz 24sata,priznanje za komentar Draženu Pineviću iz Sportskih novosti za komentar pod naslovom “Kad je Vjesnik izgorio, nestao je dio nas, simbol grada, vremena i novinarstva”, dok je priznanje za rad na društvenim mrežama otišlo Valentini Kramarić Pukljak.

Priznanje za medijsku službu dobio je Medijski tim Hrvatskog rukometnog saveza za Svjetsko rukometno prvenstvo 2025, a priznanje za suradnju s medijima Josip Glasnović, vrhunski hrvatski strijelac u disciplini trap, koji je već dugi niz godina primjer je iznimne susretljivosti i odlične suradnje s predstavnicima medijima.

I nakraju, priznanje za lokalno novinarstvo dodijeljeno je Marijanu Bakiću, kolumnistu karlovačkog Kaportala od njegova osnutka 2010. godine.