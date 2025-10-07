Kreće NHL ludilo: Najava sezone 2025./2026.

Podijeli :

Nathan Denette/The Canadian Press via AP/Guliver Image

U noći s utorka (07.10.) na srijedu (08.10.) počinje nova sezona najjače hokejaške lige svijeta - NHL-a.

Mogu li Florida Panthersi doći do četvrtog uzastopnog finala i osvojiti treći naslov za redom? Je li ovo sezona u kojoj će najbolji igrač na planetu, Connor McDavid konačno doći do svog prvog naslova s Edmonton Oilersima? Kakav bis sprema 40-godišnji Aleksandar Ovječkin nakon što je prošle godine srušio rekord Waynea Gretzkog i postao najbolji strijelac u povijesti lige? Ovo su samo neka od brojnih pitanja na početku 109. po redu NHL sezone.

Branitelji naslova su Florida Panthersi, koji su prošle godine u Stanley Cup finalu nadvisili Edmonton Oilerse 4:2 u seriji. Bila je to druga uzastopna godina da smo gledali iste momčadi u finalu i također druga godina za redom u kojoj su Panthersi bili bolji od Oilersa. Panthersi su time uspjeli ponoviti uspjeh svojih najvećih rivala, Tampe Bay Lightning i osvojiti dva uzastopna naslova u tri uzastopna finala. Panthersi će ove sezone imati priliku postati prva momčad u zadnjih 45 godina koja je osvojila tri uzastopna naslova u četiri uzastopna finala. Najveći dio šampionske momčadi ostao je na okupu, što im je velika prednost, no pitanje je kako će na njih odraziti teška ozljeda kapetana Aleksandra Barkova, koji bi mogao propustiti gotovo cijelu redovnu sezonu.

Glavni konkurenti Panthersa na Istoku većinom su nepromijenjeni u odnosu na prošlu godinu. Prvenstveno se nameću divizijski rivali Tampa Bay Lightning (s Nikitom Kučerovim, aktualnim osvajačem trofeja Arta Rossa za najučinkovitijeg igrača lige) te Toronto Maple Leafs, koji će po prvi puta u zadnjih 8 godina igrati bez svog “Pokera Asova”, nakon što je Mitch Marner otišao u Vegas Golden Knightse u najvećem transferu ovoga ljeta. Mnogi vide Carolina Hurricanese ne samo u doigravanju, nego i kao osvajače Istočne konferencije. U tome bi im trebali pomoći dolasci izvrsnog Danca Nikolaja Ehlersa u napadu i čvrstog K’Andrea Millera u obrani te osma uzastopna sezona sjajnog trenera Roda Brind’Amoura na klupi (svih sedam prethodnih je ušao u play off s ‘Canesima). New Jersey Devilsi sa zdravim Jackom Hughesom u napadu i vratarom Jacobom Markstromom na vratima zatvaraju krug 5 najvećih favorita na Istoku. Za preostala tri mjesta u doigravanju vodit će se nemilosrdna bitka u kojoj će prednjačiti pet klubova.

New York Rangersi ove sezone slave 100. obljetnicu postojanja. Njihova je najveća promjena na klupi – došao je iskusni, trofejni trener, Mike Sullivan iz Pittsburgha i u Gardenu smatraju da će to biti dovoljno kako bi se isprao gorak okus razočaravajuće prošle sezone. Uz Rangersi, još jedan “Original Six” klub slavi 100. rođendan –Detroit Red Wings. Iako su zadnjih godina u usponu doigravanje im bježi već 9 sezona, a u najmanju ruku je upitno i ove godine. Ali zato će hit Istoka prošle godine – Montreal Canadiensi i Ottawa Senatorsi htjeti svima pokazati da ulazak u doigravanje nije bio puka slučajnost i da su njiohve mlade momčadi konačno stasale i spremne za najviše dosege. Ako netko misli da su Washington Capitalsi prošle sezone igrali za Ovječkina i njegov rekord, grdno se vara. Spencer Carbery, koji je proglašen najboljim trenerom prošle sezone, složio je jako dobru i vrlo opasnu momčad u glavnom gradu i mnogi će se morati dobrano pomučiti da ih izguraju iz doigravanja. Ne smijemo nikako zaboraviti ni Columbus Blue Jacketse, kojima je play off izmakao samo za dva boda prošle sezone, a posjeduju jedan od najmlađih i najperspektivnijih rostera u cijeloj ligi.

Islandersi (za koje će debitirati 1. izbor ovogodišnjeg drafta, bek Matthew Schaefer), Penguinsi (s novim trenerom, Danom Museom i neuništivim Sidneyem Crosbyem u 20. sezoni), Sabresi (čija playoff suša traje već grozomornih 14 godina), Bruinsi (s Davidom Pastrnakom, jedinim preostalim članom “The Perfection Line”) i Flyersi (s novim trenerom, klupskom ikonom, Rickom Tocchetom i pojačanjem iz Anaheima, Trevorom Zegrasom) nadat će se da će netko od ranije spomenutih imati “off sezonu” i da imaju dovoljno dobre rostere da mogu konkurirati, no bit će potrebno nešto posebno da izbore playoff.

Na Zapadu su pitanja oko sudionika playoffa znatno lakša, da ne kažemo, već unaprijed odgovorena. Među analitičarima i stručnjacima vlada gotovo pa konsenzus da je 6 momčadi sigurno u doigravanju. Iz divizije Central to su, abecednim redom, Colorado Avalanche (s povratnikom, kapetanom Landeskogom u punoj sezoni), Dallas Stars (za mnoge jedan od glavnih kandidata za naslov prvaka, ako preskoče sdo sad neprelzanu stepenicu zvanu Vegas i/ili Edmonton) i Winnipeg Jets (s najboljim vratarom lige Connorom Hellebuyckom). Iz divizije Pacific u playoffu se vide Edmonton Oilersi (zadnja godina ugovora Connora McDavida), Los Angeles Kingsi (zadnja NHL sezona za legendarnog Anžea Kopitara) i Vegas Golden Knightsi, koji čini se svake sezone ugrabe premiju tijekom prijelaznog roka. Ove sezone je to Mitch Marner koji bi trebao igrati u liniji ili barem na powerplayu s Jackom Eichelom. Vegas se uz Dallas također smatra izrazitim favoritom za naslov.

Time ostaju samo 2 mjesta, a za njih će se također voditi bespoštedna bitka u kojoj se najviše šanse daje Minnesoti Wild (s kojima je Kirill Kaprizov produljio ugovor za do sad neviđenu svotu od 136 milijuna dolara za 8 godina) i Utah Mammothu – momčadi koja se do prije dvije sezone zvala Arizona Coyotes, a prošle godine igrala pod imenom Utah Hockey Club. Kao i Columbus na Istoku i Utah krasi mlad i talentiran roster, koji će ako ne ove sezone vrlo skoro biti ozbiljni izazivači. St. Louis Blues su prošle sezone odigrali fantastični drugi dio s trenerom Jimom Montgomeryem i ove godine bi od početka mogli biti izrazito tvrd orah i kamen spoticanja mnogima. Blizu doigravanja su i kanadske momčadi Vancouver i Calgary, no previše je upitnika oko njih.

Na Zapadu se kriju neki od najvećih mladih talenata u ligi: napadači Macklin Celebrini, Will Smith (ne, nije glumac), Michael Misa i vratar Yaroslav Askarov, svi redom u vrlo uzbudljivim i perspektivnim San Jose Sharksima. Connor Bedard, donedavno hit ime u ligi, pokušat će napraviti iskorak s Chicago Blackhawksima. U Anaheim Ducksima su Cutter Gauthier i Jackson LaCombe dobili pojačanje u vidu jednog od najboljih trenera svih vremena, povratnika u ligu – Johna Quennevillea. Bit će jako zanimljivo pratiti hoće li i kakav napredak ti klubovi pokazati u ovoj sezoni. A ne treba zaboraviti ni Seattle Kraken, koji stalno “njuška” oko playoff pozicije niti Nashville Predatorse, koji su prošle sezone bili najveće razočaranje lige, a s imenima poput Stamkosa, Josija, Sarosa, O’Reillya i Marchessaulta, njih je cilj iskupljenje.

Hoće li favoriti opravdati svoj status ili će netko iz drugog plana iskočiti i iznenaditi sve?

U jedno možemo biti sigurni – nova NHL sezona opet će nas ostaviti bez daha, držeći se za glavu, razjapljenih usta u čudu, nevjerici i čistom, iskrenom oduševljenju.