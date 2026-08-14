Koščak ispod svoje standardne razine odustala od natjecanja na Europskom prvenstvu

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AP Photo/Dar Yasin via Guliver Images

Hrvatska reprezentativka u sedmoboju, 20-godišnja Jana Koščak odustala je od daljnjeg nastupa na Europskom prvenstvu u Birminghamu nakon tri održane discipline.

Svjetska juniorka prvakinja iz prošle godine Koščak skromno je započela nastup u Birminghamu, na 100 metara s preponama je ostvarila sekundu sporije vrijeme od osobnog rekorda (14.30 sekundi) i završila na samom dnu poretka. U drugoj disciplini, skoku u vis, Koščak je s preskočenih 1,83 m osvojila ukupno treće mjesto i 1016 bodova, čime se izdigla s dna poretka na 13. mjesto.

No, u trećoj disciplini, bacanju kugle bacila je samo 12,21 metara što je bio predzadnji rezultat u konkurenciji 24 višebojke te 1,79m slabiji hitac od njezinog najboljeg rezultata ostvarenog ranije ove godine pa je pala u ukupnom redoslijedu na 22. mjesto.

Koščak se potom nije pojavila na startu zadnje discipline dana, utrke na 200 metara.

Nakon prvog dana sedmoboja vodi Poljakinja Adrianna Sulek-Schubert sa 3968 bodova, druga je Nizozemka Sofie Dokter sa 3944, a treća Irkinja Kate O’Connor sa 3926.