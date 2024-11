Kolega: Nisam zadovoljan jer mogu bolje, moram na tome poraditi

Samuel Kolega je na drugom slalomu za Svjetski kup u austrijskom Gurglu osvojio 16. mjesto, čime je pokvario plasman iz prve vožnje u kojoj je imao sedmi najbolji rezultat te zbog toga nije bio zadovoljan svojim nedjeljnim nastupom.

“Ovo nije baš tip staze koja mi odgovora. Zadovoljan sam bio jako prvom vožnjom. Htio sam to ponoviti u drugoj, nažalost, nije ni blizu uspjelo. To je nešto na čemu znam da moram raditi. To zna i moj trener, i moja ekipa. Ne fali tu puno, ali cijeli taj pristup dugoj strmini moram popraviti”, izjavio je Kolega nakon utrke u kojoj je bio jedini hrvatski skijaš koji je uspio osvojiti bodove, jer je Istok Rodeš pao nakon nekoliko vrata u prvoj vožnji, a Filip Zubčić se nije uspio plasirati među 30 najboljih.