Kenijka u utrci na 800 metara srušila rekord star 42 godine koji je držala legendarna Čehinja

AP Photo/Eugene Hoshiko by Guliver

Kenijska atletičarka Lilian Odira osvojila je zlatnu medalju na 800 metara na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, oborivši rekord svjetskih prvenstva star 42 godine.

Aktualna afrička viceprvakinja slavila je u vremenu od 1:54,62 minute, postavivši novi rekord svjetskog prvenstva, skinuvši rekord Čehinje Jarmile Kratochvilove iz 1983. Srebro i bronca pripale su britanskim atletičarkama. Georgia Hunter Bell prošla je ciljnu liniju druga s vremenom 1:54,90 minuta, dok je aktualna olimpijska prvakinja Keely Hodgkinson imala drugo sporije vrijeme.

Ovo treće mjesto za Keely Hodgkinson veliko je razočaranje, jer je sredinom kolovoza u svom povratničkom natjecanju, nakon mjeseci opterećenih ozljedama, uništila svoj najbolji svjetski nastup godine.

Nakon što je prešla u vodstvo 200 metara prije kraja, 23-godišnja Britanka je preuzela vodstvo, ali Lilian Odira, koja nije nastupala između 2019. i 2023., prošla je obje Britanke u sprintu u završnim metrima.

Odira (26) nije bila favorit jer je ispala već u polufinalu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Cole Hocker, koji je diskvalificiran s utrke na 1500 metara, iskupio se na 5000 metara na svjetskom prvenstvu u nedjelju, savršeno tempirajući svoj trk do cilja i osvojivši prvi naslov svjetskog prvaka.Dvadesetčetverogodišnji Amerikanac, olimpijski prvak na 1500 metara, prešao je ciljnu liniju za 12 minuta i 58,30 sekundi kako bi se iskupio za diskvalifikaciju iz kraće utrke zbog probijanja kroz suparnike u cilju polufinala.

Belgijanac Isaac Kimeli osvojio je srebro s vremenom 12:58,78, dok je Francuz Jimmy Gressier osvojio broncu, uz svoje zapanjujuće zlato s utrke na 10 000 metara u Tokiju.Dvostruki branitelj naslova Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, koji se borio s ozljedom Ahilove tetive i jedva se kvalificirao za finale, kratko je vodio utrku, ali je završio 10. s vremenom 13:02,00.

Svjetsko prvenstvo u Tokiju, 20. po redu, završava danas.