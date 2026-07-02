Karla Hergotić postavila novi svjetski rekord u bacanju kugle

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Hrvatski paraatletski savez

Hrvatska paraolimpijka Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju kugle F62 na WPA Grand Prix mitingu u Olomoucu s rezultatom 8.73 m.

Mlada 20-godišnja Međimurka je popravila svjetski rekord Grkinje Iliane Bochti iz 2001. za čak 3.06 metara.

Zanimljivo, Karla je imala svih šest ispravnih hitaca, i svih šest je bilo uspješnije od prijašnjeg svjetskog rekorda (7.86, 8.47, 8.13, 7.94, 8.44, 8.73).

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Hergotić je pobijedila u klasama F44, F62, F64 s ukupno 153.97 bodova, druga je bila Poljakinja Faustyna Kotlowska s 94.89 bodova, dok je broncu osvojila Norvežanka Ida Nesse sa 78.46.

Za mladu i talentiranu sportašicu, koja je imala samo 17 godina, kada je u prometnoj nesreći u naletu vlaka izgubila obje potkoljenice, bio je to njezin debitantski nastup na mitinzima iz WPA Grand Prix serije.

Na sedmom WPA Grand Prixu u češkom Olomoucu nastupaju isključivo žene, više od 400 iz 45 zemalja svijeta, a hrvatske boje brani 10 paraatletičarki koje će natjecati u 17 disciplina: Željka Brdar (kugla i koplje F56), Marija Nikoleta Đivanović (kugla i disk F55), Karla Hergotić (kugla F62), Ani Jelenić (100m T71 i u bacanju kugle F33), Martina Krog (kugla F46), Sara Marić (T47, 100 i 200m, skok u dalj), Mikela Ristoski (T20, skok u dalj), Ivana Purkić (F38, disk), Nataša Sobočan (kugla, disk F56), te Jelena Vuković (kugla F57).

Ove godine već su održani mitinzi u Dubaiju, New Delhiju, Rabatu, Jaliscu, Nottwilu, Tunisu, a nakon Olomouca slijedi i Cali.