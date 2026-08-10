Kakav peh: Svjetski prvak u skoku u dalj prisiljen odustati od nastupa na EP-u

Svjetski prvak u skoku u dalj Mattia Furlani bio je prisiljen odustati od Europskog atletskog prvenstva u Birminghamu nakon je nespretno doskočio tijekom svog početnog skoka od .,73 metra. Završio je 18. i nije se kvalificirao za finale.

Nakon doskoka, 21-godišnjak Talijan se uhvatio za desnu nogu i šepao, ne mogavši ​​dovršiti preostala dva kvalifikacijska skoka. Medicinsko osoblje ga je odnijelo u kolicima sa stadiona Alexander.

Talijanska reprezentacija još nije potvrdila prirodu ozljede, ali boje se da se radi o ponavljanju one koju je zadobio na početku sezone na Dijamantnoj ligi u Kini, od koje se posljednjih tjedana polako oporavlja.

Brončani osvajač olimpijskih igara u Parizu osvojio je naslov svjetskog prvaka u Tokiju prošle godine. Ove sezone već je preskočio 8,43 metra, što je više nego što mu je trebalo u japanskoj prijestolnici, gdje je uzeo zlato s 8.39 m.