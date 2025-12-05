Jere Hribar izborio polufinale Europskog prvenstva

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver Image

Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u petak u polufinale na 100 m slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima koje se održava u Lublinu.

Hribar je imao 11. vrijeme kvalifikacija s vremenom 46.72 što je 85 stotinki sporije od najbržeg Litvanca Tomasa Lukminasa. To je također sporije od njegovog najboljeg vremena 46.16 sekundi. Vili Sivec je u istoj disciplini izborio repesaž, on je u kvalifikacijama imao 18. vrijeme 47.02. Luka Cvetko i Božo Puhalović su ostali bez plasmana u polufinale. Cvetko je u kvalifikacijama bio 41. s vremenom 47.74, a Puhalović 57. s vremenom 48.64. Polufinale je na rasporedu večeras u 20:45 sati.

Niko Janković nije se uspio plasirati u polufinale na 200 m mješovito nakon što je u kvalifikacijama bio 24. s vremenom 1:58.46 što je bilo 4,76 sekundi sporije od najbržeg u kvalifikacijama Britanca Duncana Scotta (1:53.74).

Marin Mogić je ostao bez plasmana u finale na 800 m slobodno, on je u kvalifikacijama bio 32 s vremenom 8:08.90, dok je najbrži bio Nijemac Johannes Liebmann s vremenom 7:30.94.

Bez polufinala na 100 m slobodno je ostala i Jana Pavalić koja je u kvalifikacijama zauzela 28. mjesto s vremenom 53.92. Da je isplivala svoje najbolje vrijeme 53.11, plasirala bi se u finale jer je zadnja plivačica koja je ušla u polufinale imala vrijeme 53.43.