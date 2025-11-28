Jedan od najboljih quarterbackova lige vratio se nakon ozljede i odmah zakomplicirao situaciju u diviziji

Podijeli :

(AP Photo/Nick Wass)

U noći s četvrtak na petak Baltimore Ravensi su ugostili Cincinnati Bengalse u važnoj utakmici AFC Sjever divizije. Vijest večeri bio je povratak Joea Burrowa na NFL travnjake, a upravo je vođa Bengalsa bio ključan u uvjerljivoj pobjedi 32:14.

Joe Burrow se ozlijedio u drugom tjednu sezone te ga nije bilo više od dva mjeseca. U trenutku njegove ozljede Bengalsi su bili na omjeru 2-0, a gostujući okršaj s Ravensima su dočekali s omjerom 3-8. Tako se unatoč njegovom povratku očekivao poraz Cincinnatija, ali Burrow je dobru utakmicu.

Upisao je dva touchdown polaganja i 261 jardi dodavanjem što je na kraju bilo dovoljno za 32 poena. Lamar Jackson za Baltimore nije bio toliko dobar. Imao je sličan broj jardi dodavanjem, no bacio je i jedan interception.

Uz Burrowa je u ovom susretu ključan bio i kicker Bengalsa Evan McPherson koji je bio stopostotan (6/6), kako na field goalovima (4/4) tako i na pretvaranjima (2/2) nakon touchdowna. Tako su Bengalsi s 32:14 upisali pobjedu kojom su Baltimore svrgnuli s vrha AFC Sjever divizije. Sada su na vrhu Pittsburgh Steelersi s omjerom 6-5, ali oni svoju utakmicu tek trebaju odigrati.

Što se tiče Bengalsa, oni ostaju na teoretskim šansama za play-off jer su na omjeru 4-8, a wildcard mjesto drže ekipe koje su na omjeru 7-4.