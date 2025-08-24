Jana Pavalić brončana na juniorskom Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

via Guliver

Hrvatska 18-godišnja plivačica Jana Pavalić u nedjelju je osvojila brončanu medalju na 50m slobodno posljednjeg dana natjecanja na juniorskom Svjetskom prvenstvu u rumunjskom Otopeniju.

Pavalić je u finale ušla s drugim rezultatom u polufinalu (24.79 sekundi), a u finalu je bila šest stotinki sporija od tog vremena. No, i da je bila na razini polufinalnog rezltata, to joj ne bi donijelo pomak, jer su 16-godišnja pobjednica Amerikanka Rylee Erisman (24.70) i njena drugoplasirana britanska vršnjakinja Theodora Taylor (24.72) plivale brže od tog rezultata.

Šteta je što Jana nije uspjela plivati na razini osobnog i apsolutnog hrvatskog rekorda (24.67), jer da joj je to pošlo za rukom, 18-godišnja Stubičanka i članica zabočkog Olimpa bila bi nova svjetska juniorska prvakinja.

Za Janu Pavalić je ovo ukupno šesta medalja sa svjetskih i europskih prvenstava u juniorskoj konkurenciji. Prije tri godine je u peruanskom glavnom gradu Limi bila svjetska prvakinja na 50m leptir, a u Otopeniju je ove godine u toj disciplini osvojila sedmo mjesto.

Prije godinu dana je na 50m leptir osvojila naslov europske prvakinje u Vilniusu, a ima i broncu iz Otopenija 2022. Na 50m slobodno je dvostruka europska doprvakinja, a srebrne medalje je osvajala u Rimu 2021. i u Vilniusu prošle godine.