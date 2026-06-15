Hurricanesi dovršili impresivnu sezonu i nakon 20 godina vratili Stanley Cup u Carolinu

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Stephen R. Sylvanie-Imagn Images via Guliver

Hokejaši Carolina Hurricanesa osvojili su naslov NHL prvaka za ovu sezonu, oni su do Stanley Cupa stigli nakon što su u šestoj utakmici finala doigravanja kao gosti u Las Vegasu svladali domaće Golden Knightse s 3-0 te tako stigli do konačnog trijumfa od 4-2 u pobjedama.

Za Hurricanese je ovo drugi naslov u povijesti, a osvojili su ga točno 20 godina nakon prvoga. Poveznica kod oba naslova je aktualni trener Rod Brind’Amour koji je te 2006. godine bio kapetan momčadi.

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Carolina je dominirala tijekom čitavog šestog susreta, postigla je po jedan gol u svakoj trećini, te je u potpunosti umrtvila napad domaćih koji usprkos zaostatku u eliminacijskoj utakmici nisu uspijevali stvoriti nikakav pritisak.

Prvi gol na utakmici postigao je Taylor Hall (3:47) nakon manje od četiri minute igre kada je na ulasku u protivničku trećinu prihvatio dugo dodavanje Slavina i zatim snažnim udarcem “probio” vratara Harta. Na 2-0 je sredinom druge trećine povisio Jackson Blake (33:31) kojega je idealno poslužio Stankoven da bi konačni rezultat postavio Nikolaj Ehlers (58:52) pogotkom u praznu mrežu 1:08 minuta prije isteka vremena. Usto je vratar Brandon Bussi upisao “shutout” obranivši svih 22 pokušaja domaćih.

Hurricanesi su dominantno odigrali ovogodišnje doigravanje, do potrebnih 16 pobjeda za naslov stigli su u samo 19 odigranih susreta. U prvom krugu su s 4-0 izbacili Ottawa Senatorse, u drugom krugu su također s 4-0 bili bolji od Philadelphia Flyersa, u finalu Istoka su s 4-1 svladali Montreal Canadiense da bi u finalu nadigrali Vegas Golden Knightse s 4-2.

Za Golden Knightse, momčad osnovanu tek 2017. godine, ovo je bio treći nastup u finalu, a ostali su na jednom naslovu osvojenom 2023. godine.