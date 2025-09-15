Hrvatski bacač kladiva bjesnio na suce na SP-u: ‘Pokraden sam, ne znam hoću li nastaviti trenirati’

Gregurić, koji će za dva dana napuniti 29 godina, u Tokio je stigao s najboljim ovogodišnjim rezultatom od 76.68 metara, dok je kvalifikacijska norma iznosila 76.50m.Nažalost, naš kladivaš nije na najvećem događaju uspio ostvariti i odgovarajući rezultat.

Najbolji u kvalifikacijama bio je aktualni svjetski prvak i olimpijski pobjednik, Kanađanin Ethan Katzberg sa 81.85m, dok je posljednje, 12. mjesto koje vodi u finale zauzeo Nizozemac Denzel Comenentia sa 75.91 m.

Inače, kako prenosi Večernji list, Gregurić je doživio veliku nepravdu.

Naime, Gregurić je u trećoj seriji kvalifikacija bacanja diska imao hitac 76,38 metara. To je bio rezultat dovoljan ha finale. Ali, jedan sudac tako nije mislio. Dok je jedan digao bijelu zastavu za ispravan hitac, drugi je digao crvenu jer je mislio da je Matija napravio prijestup u krugu i to na početku rotacije.

“Pokraden sam. Nema druge riječi nego te. Vidi se na video snimci jako dobro da to ne može biti prijestup. Nisam s tenisicom prešao gornju stranu ringa, nisam napravio prijestup. Jednostavno mi je jedan dio tenisice podigao zaštitnu gumu kruga. To nikako ne može biti prijestup. Na kraju krajeva organizatori su napravili pogrešku kod postavljanja te zaštite, odnosno kod spojnice dvaju krugova. Postavili su je skroz krivo, tamo gdje ne smije biti i tamo gdje smeta pri ulasku u rotaciju. Te spojnice moraju biti sa strane, a ne na početku.

Pokušao sam razgovarati sa sucem koji je zadužen za pregledavanja videa. Nije me htio ni pogledati a kamoli saslušati što imam za reći, a kamoli da im objasnim. Ne znam iz koje je zemlje taj sudac koji je zadužen za video analizu ali niti me zanima. Znam da sam pokraden”, ljutit je bio Gregurić

Sljedeće godine je EP u Birminghamu, ali Gregurić nije htio to previše najavljivati.

“Ne znam u ovom trenutku hoću li nastaviti treniranje. Zaista tako mislim. Jer ovako me pokrasti i prevariti na jednom svjetskom prvenstvu… Dalje nema”, zaključio je Gregurić za Večernji list.