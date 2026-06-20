Hrvatska porazom od Nizozemske zaključila nastup u Europskoj ligi

Podijeli :

xBenxGalx via Guliver

Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija u svom je posljednjem nastupu u ovogodišnjoj Europskoj ligi u Goraždu izgubila od Nizozemske sa 0-3 (17-25, 19-25, 23-25).

Mladi Gabijel Cvanciger je sa 15 poena bio najučinkovitiji u sastavu Hrvatske, dok je isti učinak kod Nizozemske imao Sebastian Meijs.

Hrvatska je u petak također u Goraždu nadigrala domaćina BiH sa 3-0 (25-16, 25-23, 25-20) te je natjecanje okončala s polovičnim učinkom od po tri pobjede i tri poraza.

Nizozemska je i nakon svog petog nastupa u Europskoj ligi zadržala stopostotni učinak uz razliku u setovima 15-0.