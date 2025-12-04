Hrvatska mješovita štafeta izborila finale Europskog prvenstva, Sivec izborio polufinale leptira

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatska mješovita štafeta na 4x50 m slobodno plasirala se u četvrtak s vremenom 1:30.88 u finale na Europskom prvenstvu u malim bazenima koje se održava u Lubinu, a plasman u polufinale na 100 m leptir osigurao je Vili Sivec.

Hrvatska štafeta koju čine Luka Cvetko, Jere Hribar, Jana Pavalić i Meri Mataja imala je ukupno sedmo vrijeme kvalifikacija dok je najbrža bila poljska štafeta s vremenom 1:29.27. Finale je na rasporedu večeras u 20:57 sati.

Sivec je u svojoj skupini bio drugi, a ukupno 16. s vremenom 51.11 sekundi što mu je osiguralo plasman u polufinale koje je na rasporedu večeras u 19:42 sati. To je ujedno njegov osobni rekord u ovoj disciplini. Najbrže vrijeme kvalifikacija 49.58 imao je Maxime Groussard iz Švicarske.

Filip Mujan nije se uspio plasirati u polufinale na 200 m prsno, on je u kvalifikacijama bio 28. s vremenom 2:07.98, dok je najbrži bio Carles Coll Marti iz Španjolske (2:03.32).