Hrgović jednoglasnom odlukom sudaca obranio WBO pojas

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge via Guliver Image

Filip Hrgović svladao je Davida Adeleyea nakon 10 rundi borbe, a suci su mu jednoglasno dodijelili pobjedu. Time je upisao 19. trijumf u profesionalnoj karijeri i uspješno obranio WBO International naslov u teškoj kategoriji.

Hrgović se tijekom borbe dvaput našao u teškoj situaciji, posebno u dramatičnoj osmoj rundi, kada je najprije srušio Britanca, a potom izdržao snažan napad protivnika. Ipak, prema statistici i sudačkim bodovima njegova je pobjeda bila vrlo uvjerljiva.