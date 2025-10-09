Hokejaši Siska su se vratili pobjedama! Vitezovi su na čelu Alpske lige

Podijeli :

Foto: KHL Sisak

Hokejaši Siska vratili su se na pobjednički kolosijek u Alpskoj ligi, svladavši u četvrtak u gostima talijanski Ritten rezultatom 3-1 (2-1, 0-0, 1-0) što je peta pobjeda Vitezova u šest odigranih utakmica ove sezone.

Siščani su furiozno otvorili utakmicu i s dva brza gola u prvih šest minuta utrli put ka novoj pobjedi u Alskoj ligi. Strijelci su bili Vito Idžan i Danila Larionovs.

U posljednjoj minuti prvog perioda domaćini smanjuju na 2-1, da bi u drugoj trećini u izjednačenoj igri mreže mirovale.

Pobjedu gostiju sa Zibela potvrđuje Marijus Dumčius koji zabija početkom trećeg perioda nakon čega Ritten snažnije kreće u napad, ali se Sisak uspješno brani.

Sjajan je opet bio sisački vratar Vilim Rosandić koji je zaustavio 29 udaraca domaćih hokejaša što ga svrstava na drugo mjesto najboljih golmana lige s 95 posto obrana.

S nova tri boda Sisak je s ukupno 14 sam na vrhu ljestvice i s te pozicije u subotu dočekuje austrijski Kutzbuhel pred svojim navijačima u Ledenoj dvorani Zibel.