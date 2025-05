VIDEO / Nevjerojatne scene u drugom rangu američkog hokeja, navijač napao komentatora

Podijeli :

Foto: Screenshot (X: B/R Open Ice)

U AHL-u, drugom rangu američkog nogometa igrala se peta utakmica četvrtfinala između Colorado Eaglesa i Abbotsford Canucks u kojem je do treće pobjede u seriji stigao Abbotsford. No, njihova pobjeda od 5:0 nije bila glavni događaj s utakmice, već onaj s kraja prve trećine.

Minutu i 14 sekundi prije kraja trećine komentator utakmice je u prijenosu izjavio kako ga netko napada s tribina. U čudu je pitao “što on radi”, a zatim je zatražio i pomoć osiguranja uz riječi “pokušaj to ponovno” prema navijaču, koji ga je gađao stolcem.

“Sad sam nabrijan, pucao me mojim stolcem i pogodio me u nogu. Što je on radio ovdje? Nevjerojatno. Popij još jedno pivo.”