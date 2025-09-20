VIDEO / Hokejaši Siska za SK najavili novu sezonu u Alpskoj ligi

Podijeli :

Klub hokeja na ledu Sisak večeras u 19:15 i službeno počinje svoju drugu sezonu u Alpskoj hokejaškoj ligi.

KHL Sisak otvorit će sezonu s dva gostovanja. Prvi ispit bit će im u Salzburgu protiv momčadi Red Bull Hockey Juniors, razvojne ekipe EC Red Bull Salzburga, dugogodišnjeg člana ICE lige (nekadašnji EBEL). Pet dana kasnije, Siščani će se sučeliti s talijanskim Unterland Cavaliersima, s kojima su prošle sezone igrali čak pet puta – zabilježivši tri poraza i dvije pobjede.

KHL Sisak u novu sezonu ulazi s čak 11 novih imena u svlačionici. Među prinovama posebno se ističu slovenski branič Nejc Brus, koji stiže iz Jesenica s bogatim iskustvom igranja u Alpskoj ligi, te latvijski napadač Danila Larionovs, koji iza sebe ima deset nastupa u ruskom KHL-u i već se u pripremnim utakmicama pokazao kao potencijalno ključan igrač ove sezone.

Pridružili su im se i mladi internacionalci: Marius Dumčius iz Litve, Sangyeob Kim iz Južne Koreje te Ukrajinac Bogdan Panasenko, koji je prošle sezone nastupao za Celje u Alpskoj ligi.

S obzirom na razvojnu prirodu lige, Sisak se dodatno pojačao i domaćim mladim snagama. U momčad su stigli hrvatski reprezentativci Luka Bodiroga i Nikša Jurić, koji se vraćaju iz Sjeverne Amerike, te Fran Završki, bivši igrač Medveščak Admirala, koji je unatoč svojim tek 20 godina već dokazan na juniorskoj i seniorskoj razini.

Jedno od najzvučnijih mladih pojačanja je i 16-godišnji Matko Idžan, najmlađi od trojice braće Idžan, koji su već ostavili trag u sisačkom klubu. Uz njega, Sisak je dodatno ojačao i na vratarskoj poziciji dolaskom reprezentativca Vite Nikolića, čime će Vitezovi imati duo hrvatskih reprezentativaca na golu.

Okosnica momčadi ostaje nepromijenjena. U klubu su ostali vratar Vili Rosandić, kapetan i branič Ivan Puzić, te iskusni bekovi Patrik Dobrić i Niko Čavlović. U napadu su tu Vito Idžan, Karlo Marinković, Nik Malenica i Dominic Rene Čanić, koji se vraća u punoj formi nakon što je prošlu sezonu uglavnom propustio zbog ozljede.

Dominic Rene Čanić i Niko Čavlović, koji su među najdugovječnijim članovima KHL Sisak, gostovali su u hokejaškom podcastu Na tankom ledu, gdje su podijelili dojmove o pripremama, prilagodbi novih igrača i očekivanjima u novoj sezoni – još jednom velikom izazovu za Sisak i hrvatski hokej.